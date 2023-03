Soirée contée Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne

Soirée contée, 16 mars 2023, Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne. Soirée contée Salle Plancher Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2023-03-16 – 2023-03-16 Lévignac-de-Guyenne

Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne La bibliothèque municipale de Lévignac vous propose sa soirée contée. La bibliothèque municipale de Lévignac vous propose sa soirée contée. Les amis du livres Soirée contée

Lévignac-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Lévignac-de-Guyenne, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lévignac-de-Guyenne Adresse Salle Plancher Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Ville Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Lévignac-de-Guyenne

Soirée contée 2023-03-16 was last modified: by Soirée contée Lévignac-de-Guyenne 16 mars 2023 Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Salle Plancher Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne