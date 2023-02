SOIRÉE CONTÉE : LES MILLES ET UNE NUITS Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

SOIRÉE CONTÉE : LES MILLES ET UNE NUITS Sète, 18 février 2023, Sète . SOIRÉE CONTÉE : LES MILLES ET UNE NUITS 42 bis Grande Rue Haute Sète Hérault

Hérault Les conteuses des Voix du Vent invitent le conteur Samuel LARES qui contera “Les Mille et Une Nuits”.

Un dédale d’histoires dans lequel le pouvoir de la fiction est capable d’arrêter la barbarie. +33 6 80 33 66 86 Sète

