Soirée contée d’Ozégan – Histoires de la Pleine Lune

Soirée contée d’Ozégan – Histoires de la Pleine Lune, 12 août 2022, . Soirée contée d’Ozégan – Histoires de la Pleine Lune

2022-08-12 20:00:00 – 2022-08-12 22:00:00 Ozégan, conteur, barde de la forêt et du pays breton, vous propose une soirée en plein air, une balade contée dans les landes.

La Lune est une reine qui raconte des histoires le soir, lorsqu’elle est ronde et toute dorée dans le ciel des étoiles. Accessibilité:

Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé et vêtements chauds !

Balade conseillée à partir de 10 ans et participants en bonne santé physique. Infos pratiques :

2h30 – 4km / rendez-vous à 19h45, départ 20h de l’office de tourisme de Tréhorenteuc Attention : cette balade requiert un minimum de participants (8 pers.). Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant, la balade est annulée. Vous serez prévenus au plus tard la veille à 11h. Un report ou un remboursement vous sera proposé. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (se reporter aux conditions générales de vente délivrées avec votre billet). -> Les chiens en laisse sont autorisés. -> Protégeons la forêt : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierres, cueillette, déchets et feu interdit, cigarettes comprises, à moins de 200m des bois et landes). L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange Météo France par ex) ou tout autre événement exceptionnel.

Inscription sur place possible sous réserve de places disponibles.

