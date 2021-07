Goulven Goulven Finistère, Goulven Soirée Contée dans les dunes Goulven Goulven Catégories d’évènement: Finistère

Soirée Contée dans les dunes Goulven, 18 août 2021, Goulven. Soirée Contée dans les dunes 2021-08-18 – 2021-08-18

Goulven Finistère Avec Alain Diverres, conteur professionnel au Théâtre de la Corniche de Morlaix, vous voyagerez entre contes et réalités dans les dunes ou sur la plage, à la tombée de la nuit, au fil d’histoires surprenantes. Un moment féérique à ne pas manquer.

Sur Réservation. maisondesdunes@hlc.bzh +33 2 98 61 69 69 http://www.maisondesdunes.bzh/

