Soirée contée – Contes humoristiques de Bretagne Saint-Pabu, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Pabu.

Soirée contée – Contes humoristiques de Bretagne 2021-07-20 – 2021-07-20 Maison des Abers Corn ar Gazel

Saint-Pabu Finistère Saint-Pabu

Pour combattre la morosité qui s’est installé cette année, Armanel a puisé dans son répertoire de 200 contes et légendes les textes les plus drôles ou déroutants qu’il puisse trouver.

Quelle jubilation que de combattre les idées reçues: Vous verrez que le Léonard réputé austère sait aussi, et avec maestria, manier l’humour.

Curés, Seigneurs, tout le monde y passe et est source de scènes cocasses qui vont vous réjouir…

Prévoir des vêtements chauds

Sur réservation – Tout public

contact@maisondesabers.fr +33 2 98 89 75 03 http://www.maisondesabers.fr/

Pour combattre la morosité qui s’est installé cette année, Armanel a puisé dans son répertoire de 200 contes et légendes les textes les plus drôles ou déroutants qu’il puisse trouver.

Quelle jubilation que de combattre les idées reçues: Vous verrez que le Léonard réputé austère sait aussi, et avec maestria, manier l’humour.

Curés, Seigneurs, tout le monde y passe et est source de scènes cocasses qui vont vous réjouir…

Prévoir des vêtements chauds

Sur réservation – Tout public

dernière mise à jour : 2021-06-16 par