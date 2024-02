Soirée contée avec Ozégan La vie de Merlin La Maison des Sources Tréhorenteuc, samedi 16 mars 2024.

Soirée contée avec Ozégan La vie de Merlin La Maison des Sources Tréhorenteuc Morbihan

Saltimbanque acconché à la mode des troubadours qui portent les couleurs du printemps, Olivier Perpère plus connu sous le nom d’Ozégan se rend de villes en villages. Sa besace est remplie de féerie, contes et musique afin d’honorer la beauté de la vie et sa magie. Ozégan vous donne rendez-vous à la Maison des Sources pour une soirée contes sur la vie de Merlin.

Buffet sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

La Maison des Sources 13 Rue de Brocéliande

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

