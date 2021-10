Soirée contée autour de la Dour Red Penmarch, 28 octobre 2021, Penmarch.

Soirée contée autour de la Dour Red 2021-10-28 18:00:00 – 2021-10-28 20:30:00 Parking des bateaux pirates Hent Maner Ar Ster

Penmarch Finistère Penmarch

Balade de 4 kms autour de la Dour Red, petite rivière, frontière naturelle entre Penmarc’h et le Guilvinec. Au détour d’un chemin, là une roselière, là d’étranges vasques, là une petite chapelle, autant de lieux propices pour écouter histoires et contes. Ils vous feront voyager dans l’imaginaire, celui de nos aïeux qui avaient pour rituel de raconter des histoires comme témoins, garant de la mémoire collective bigoudène.

Prévoir vêtements chauds et une lampe.

+33 7 88 09 14 01 http://animation.nature@ccpbs.fr/

