Soirée conte & patrimoine Tréméven, 20 avril 2022, Tréméven.

Soirée conte & patrimoine Lieu-dit Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Tréméven

2022-04-20 20:00:00 – 2022-04-20 Lieu-dit Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques

Tréméven Côtes d’Armor Tréméven

Au cours de la soirée, venez écouter l’histoire – plus où moins vraie – du petit âne d’Yfig et les vraies histoires des Coatmen qui peuplent ces terres. Munissez-vous de bonnes chaussures pour la balade, d’un pull pour la fraîcheur de la soirée et d’une lampe frontale pour le retour. Un petit réconfort vous attendra à l’arrivée.

Ouvert aux familles.

Réservation indispensable, nombre de place limité.

