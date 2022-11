Soirée Conte – Noël à Travers les Arts Luc-en-Diois Luc-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Luc-en-Diois

Soirée Conte – Noël à Travers les Arts Luc-en-Diois, 7 décembre 2022, Luc-en-Diois. Soirée Conte – Noël à Travers les Arts

2 rue du Vieux Logis Chez l’habitant Luc-en-Diois Drôme Chez l’habitant 2 rue du Vieux Logis

2022-12-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-08 19:30:00 19:30:00

Chez l’habitant 2 rue du Vieux Logis

Luc-en-Diois

Drôme Luc-en-Diois EUR Alice, conteuse passionnée d’histoire de l’art, nous emmène en voyage dans la magie de Noël, à travers les grands-chefs d’œuvres de la peinture. Elle nous dévoilera les détails, les histoires et la beauté qui se cachent derrière chaque tableau ! lukandiwa@gmail.com +33 6 46 04 55 80 Chez l’habitant 2 rue du Vieux Logis Luc-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-11-18 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Luc-en-Diois Autres Lieu Luc-en-Diois Adresse Luc-en-Diois Drôme Office de Tourisme du Pays Diois Chez l'habitant 2 rue du Vieux Logis Ville Luc-en-Diois lieuville Chez l'habitant 2 rue du Vieux Logis Luc-en-Diois Departement Drôme

Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-en-diois/

Soirée Conte – Noël à Travers les Arts Luc-en-Diois 2022-12-07 was last modified: by Soirée Conte – Noël à Travers les Arts Luc-en-Diois Luc-en-Diois 7 décembre 2022 2 rue du Vieux Logis Chez l'habitant Luc-en-Diois Drôme Office de Tourisme du Pays Diois Drôme Luc-en-Diois

Luc-en-Diois Drôme