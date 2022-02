Soirée Conte musical: Philémon & Fauve Si Par Azar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Si Par Azar, le vendredi 11 février à 20:00

L’association marseillaise Numed avec Philémon, conteur et Fauve Beauvieux, joueuse de oud et chanteuse les « contes de la croix du Sud » pour reboiser l’âme humaine. 1h15 3 Contes de la recherche de soi dans un désert du grand sud, si proche, d’un chemin d’amour et d’espérance. Un voyage au rythme du merveilleux de la marche dans le désert, sous cette constellation de la Croix du Sud qui oriente les caravanes. Nous souhaitons nous produire dans votre salon, essayant de diffuser douceur, rêves et amour dans les quotidiens, les esprits et les cœurs. Durée 1h15, tous publics. Consommation obligatoire / artistes au chapeau ♫♫♫ Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T21:15:00

