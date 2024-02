SOIRÉE CONTE JOEL LÉVÊQUE Lodève, vendredi 9 février 2024.

SOIRÉE CONTE JOEL LÉVÊQUE Lodève Hérault

Conteur marcheur, Joel, a commencé à raconter dans histoires de plantes, d’animaux et de montagnes lors des randonnées Pyrénéennes dans les années 1980.

Puisant dans les contes et les légendes, mémoires de notre humanité, il aime raconter le mystère des rapports entre l’homme et l’animal.

C’est cela qui sera partagé avec humour et tendresse.

À partir de 10 ans.

Joël est un conteur marcheur.

Il a commencé à raconter dans histoires de plantes, d’animaux et de montagnes lors des randonnées Pyrénéennes dans les années 1980.

Puisant dans les contes et les légendes, mémoires de notre humanité, il aime raconter le mystère des rapports entre l’homme et l’animal. Il aime évoquer cette liberté en laquelle il ne cesse de croire.

Oiseaux, loups, femmes et hommes sont les acteurs de ces histoires issues des différentes traditions du monde.

C’est cela qu’il va partager avec humour, tendresse et avec vous.

À partir de 10 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09 20:00:00

Square Georges Auric

Lodève 34700 Hérault Occitanie lamusebroc@gmail.com

L’événement SOIRÉE CONTE JOEL LÉVÊQUE Lodève a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LODEVOIS ET LARZAC