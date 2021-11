Saint-Raphaël Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël, Var Soirée conte jeune public à la médiathèque : « Le roi et la puce » par Guy Prunier Médiathèque de Saint-Raphaël Saint-Raphaël Catégories d’évènement: Saint-Raphaël

Médiathèque de Saint-Raphaël, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Venez fêter les Nuits de la Lecture en famille dans une ambiance intime et chaleureuse avec le conteur Guy Prunier qui vous fera voyager au seuil de la nuit… [en savoir plus sur Guy Prunier](http://www.raymond-et-merveilles.fr/newsite/wwwguy/index.htm)

Sur inscription

un voyage au seuil de la nuit pour les enfants! Médiathèque de Saint-Raphaël Place Gabriel Péri 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël Var

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

