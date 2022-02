Soirée conte et musique Auditorium Espace Jacques Brel Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

**La conteuse, écrivaine et mathématicienne Marie Lhuissier** fera plusieurs interventions lors de cette édition du festival « Les maths dans tous leurs états ». Parmi ses interventions, Marie Lhuissier contera **Les diamants parfaits**. Un conte inspiré de l’histoire d’Alicia Boole, sur les solides réguliers et l’idée de la perfection mathématique, mais aussi sur la place des femmes en mathématiques. La conteuse sera accompagnée par **le musicien Frédéric Deschodt**.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (80 places)

Venez vivre une soirée tout en conte et musique avec la conteuse Marie Lhuissier et le musicien Frédéric Deschodt! Auditorium Espace Jacques Brel Avenue Pierre Mendes France 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

