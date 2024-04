Soirée conte et feu La Bazeuge, mardi 4 juin 2024.

Soirée conte et feu La Bazeuge Haute-Vienne

Une Tite famille, des colporteurs d’imaginaires (Solduk Compagnie) passe faire étape Au Timbré Posté mardi 4 juin! Les colporteurs sortent de leurs roulottes mécaniques des contes, des histoires, des musiques pour toutes les tailles. Pour terminer par des danses et des numéros enflammés à la nuit tombée.

Un moment de partage, de convivialité, simple, beau, brut, rare, et précieux.

?? Mode d’emploi de la soirée ??

??A partir de 18H30 / Apéro et repas partagés ??

?? Représentation / 20H15?

?? ?? La compagnie fonctionne au prix libre, mais pas en monnaie de singe ! ?????? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 18:30:00

fin : 2024-06-04

10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

L’événement Soirée conte et feu La Bazeuge a été mis à jour le 2024-04-02 par SPL Terres de Limousin