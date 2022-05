Soirée conte Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Soirée conte Bas-en-Basset, 14 juillet 2022

2022-07-14

Bas-en-Basset Haute-Loire Osez une soirée conte sous les étoiles, au cœur du château de Rochebaron dans le cadre du festival Contes en Marches du collectif konsl’diz. Pour cloturer la soirée, vous profiterez d’une vue imprenable sur le feu d’artifice tiré à Bas en Basset. +33 4 71 66 95 44 Bas-en-Basset

