Le Catelier Seine-Maritime Le Catelier Découvrez Bernard Barbier, conteur et musicien, tout en profitant du café associatif pour partager votre début de soirée en famille, entre amis, entre voisins ou autres. Vous ne connaissez pas le Café associatif ?

