Crémieu Crémieu Crémieu, Isère Soirée conte à la bibliothèque Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

Soirée conte à la bibliothèque Crémieu, 19 novembre 2021, Crémieu. Soirée conte à la bibliothèque Maison des Associations Bibliothèque/Médiathèque Municipale Crémieu

2021-11-19 19:30:00 19:30:00 – 2021-11-19 20:20:00 20:20:00 Maison des Associations Bibliothèque/Médiathèque Municipale

Crémieu Isère Crémieu La bibliothèque de Crémieu vous invite à une soirée conte “Lakklé des chants” animée par Nadine Charvolin. L’histoire de Lakklé, petite fille née dans un monde gris en recherche de liberté et de tolérance. bibliotheque@mairie-cremieu.com +33 4 74 90 77 42 Maison des Associations Bibliothèque/Médiathèque Municipale Crémieu

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Crémieu, Isère Autres Lieu Crémieu Adresse Maison des Associations Bibliothèque/Médiathèque Municipale Ville Crémieu lieuville Maison des Associations Bibliothèque/Médiathèque Municipale Crémieu