Alliance Française de Nairobi, le jeudi 10 mars à 19:00

Venez découvrir les cultures congolaises en présence de l’invité d’honneur Alain Mabanckou, des Ambassades de RDC et République du Congo au Kenya, des associations étudiantes congolaises au Kenya et du groupe de rumba Bilenge Musica Du Congo ! Venez découvrir les cultures congolaises en présence de l’invité d’honneur Alain Mabanckou ! Alliance Française de Nairobi Loita/Monrovia streets Nairobi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T22:00:00

