Soirée-conférences en soutien à l’Ukraine Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Soirée-conférences en soutien à l’Ukraine Muséum de Bordeaux – sciences et nature, 5 mai 2022, Bordeaux. Soirée-conférences en soutien à l’Ukraine

Muséum de Bordeaux – sciences et nature, le jeudi 5 mai à 18:00

18h00 : accueil et présentation des conférenciers. Présentation de l’Association Ukraine Amitié. 18h15 : LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE DE L’UKRAINE Par François Djindjian, professeur honoraire Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR 7041 Arscan Président de l’Union Internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques L’Ukraine possède un patrimoine archéologique particulièrement riche, connu depuis le XIXe siècle et aujourd’hui menacé par la guerre. Ses plus célèbres vestiges sont les abris néandertaliens de Crimée, les cabanes en os de mammouths du Mézinien, les grands villages du Néolithique final de la culture Tripolié-Cucuteni, les architectures funéraires de l’âge du Bronze, les kourganes scythes, les comptoirs grecs de la Mer Noire et les villes médiévales de la Kievskaia Rous’. 19h15 : LES HABITATS À CABANES EN OS DE MAMMOUTHS Par Lioudmila Lakovleva, Directeur de recherches, Institut d’Archéologie, Académie Nationale des Sciences d’Ukraine Les habitats à cabanes en os de mammouths du paléolithique supérieur du bassin du Dniepr font partie des sites les plus spectaculaires de la Préhistoire mondiale. Ces cabanes, conservés sous quelques mètres de lœss, se sont effondrées après l’abandon du site. Dans des ravines à proximité des sites, des accumulations de carcasses de mammouths d’origine naturelle sont également conservées. La culture matérielle est particulièrement riche : industrie lithique (silex), en ivoire et en os, colorants, parures, art mobilier (dont les fameuses statuettes féminines et les statuettes animales) et art pariétal (sur les os de mammouths des parois des cabanes). 20h15 : vente d’ouvrages et signature par les auteurs

Entrée gratuite

Entrée gratuite, réservez vos places ! A cette occasion, vous pourrez faire vos dons de soutien auprès du personnel de l’association Ukraine Amitié. Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Muséum de Bordeaux - sciences et nature Adresse 5 place Bardineau 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux Departement Gironde

Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Soirée-conférences en soutien à l’Ukraine Muséum de Bordeaux – sciences et nature 2022-05-05 was last modified: by Soirée-conférences en soutien à l’Ukraine Muséum de Bordeaux – sciences et nature Muséum de Bordeaux - sciences et nature 5 mai 2022 bordeaux Muséum de Bordeaux - sciences et nature Bordeaux

Bordeaux Gironde