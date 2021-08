Paris Médiathèque de la Canopée la fontaine île de France, Paris Soirée conférence / “La sumanité” Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Soirée conférence / "La sumanité" Médiathèque de la Canopée la fontaine, 30 septembre 2021, Paris.

de 19h à 21h

gratuit

A l’occasion de la journée internationale des langues des signes, nous invitons Pascal Smith à nous présenter le concept de la sumanité qui se définit par l’ensemble des caractéristiques liées à la minorité linguistique et culturelle. Militant engagé depuis plus d’une quarantaine d’années en faveur de la communauté sourde, son parcours professionnel se dessine avec plusieurs métiers différents mais toujours liés à la surditude : enseignant en sumain (langue des Sourds), enseignant en Histoire/Géographie, formateur, responsable pédagogique, serial entrepreneur, consultant. Jusqu’à maintenant, le mot « sourd » demeure toujours dans la confusion qui résulte d’un amalgame sémantique de sa définition, par exemple : il nous est difficile de définir une frontière entre surdité (deafness en anglais) et surditude (deafhood en anglais). Selon le point de vue de la Société, les sourds sont considérés comme les « personnes en situation de handicap. Cependant, nous considérons la communauté sourde comme une minorité linguistique et culturelle. C’est pour cela que nous utilisons un mot plus approprié : “les Sumains”, comme Thomas K. Holcomb le disait. www.sumains.re Cette conférence sera suivie d’un débat. Soirée accessible : en présence des interprètes LSF/FR Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accès aux bibliothèques pour les personnes majeures se fera désormais sur contrôle du pass sanitaire.

