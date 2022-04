Soirée conférence : La photographie Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

Soirée conférence : La photographie Saint-Vaast-la-Hougue, 30 avril 2022, Saint-Vaast-la-Hougue. Soirée conférence : La photographie Saint-Vaast-la-Hougue

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Conférence présentée par Annick Perrot et Frédéric Almaviva qui, photos d’époque à l’appui, remontent le temps en évoquant, les différents aspects de la vie maritime de Saint-Vaast au début du 20eme siècle, en partenariat avec l’association LPMH. Conférence présentée par Annick Perrot et Frédéric Almaviva qui, photos d’époque à l’appui, remontent le temps en évoquant, les différents aspects de la vie maritime de Saint-Vaast au début du 20eme siècle, en partenariat avec l’association LPMH. Conférence présentée par Annick Perrot et Frédéric Almaviva qui, photos d’époque à l’appui, remontent le temps en évoquant, les différents aspects de la vie maritime de Saint-Vaast au début du 20eme siècle, en partenariat avec l’association LPMH. Saint-Vaast-la-Hougue

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville Saint-Vaast-la-Hougue Departement Manche

Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vaast-la-hougue/

Soirée conférence : La photographie Saint-Vaast-la-Hougue 2022-04-30 was last modified: by Soirée conférence : La photographie Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 30 avril 2022 manche Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue Manche