Ostau dau País Marselhés, le vendredi 29 avril à 18:00

Pour commémorer Gaston Crémieux et la commune de Marseille, la sociologue et historienne Michèle Bitton viendra présenter son livre sur Gaston Crémieux. Des chansons politiques (français, occitanes et patoisantes), dont des poésies de Gaston Crémieux ponctueront la présentation Avec Tonio, Zgreg, Antek, Émile, Marius, David et Nicolas. Adhésion obligatoire : 2€ Tarif : Participation libre mais nécessaire

Participation libre / Adhésion 2€

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l'Olivier, 13005 Marseille

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T22:00:00

