La Ferté-en-Ouche Orne La Ferté-en-Ouche Notre Famille depuis des générations a appris à cultiver et comprendre les pieds de vignes sur nos terres de Bourgogne : classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco, les Climats de Bourgogne nous rappellent que devons pour les générations futures, sauvegarder certes notre Patrimoine bâti, mais également notre Patrimoine naturel. Notre métier de vigneron nous a amené à comprendre le cycle végétatif des pieds de vignes, à saisir les nuances de notre terroir incroyable, de comprendre les qualités des terres si chères à nos grands Ducs de Bourgogne. Et quand le vin se glisse dans nos bouteilles et les bouteilles dans nos Caves, il nous reste à « l’élever », comme nous disons dans notre jargon bourguignon, presque comme un enfant…Car il est un leitmotiv qui ne nous quitte jamais : faire plaisir. Quelles sont les particularités de nos cépages de Bourgogne ?

Pourquoi parle-t-on de deux fermentations quand il s’agit d’un vin ? Comment apprendre à reconnaître les arômes qui jouent au fond des verres ? Avec quels mets imaginer servir un vin plutôt qu’un autre ? C’est toute notre Histoire, notre amour de la table et de ses arts, notre plaisir à recevoir nos amis que nous vous invitons à partager en notre compagnie lors de nos Rêves Aromatiques, les Conférences Œnologiques Dégustatives.

Notre Domaine du Clos Bellefond, voisin de la célèbre Beaune, vous conduira à découvrir ses différentes cuvées, où chardonnay et pinot noir mènent chacun la danse. Et comme notre curiosité naturelle nous amène à découvrir toujours d’autres vins imaginés par nos amis vignerons d’autres régions, qu’elles soient en France ou ailleurs dans le Monde, nous serons très heureux de vous inviter à partager leurs particularités avec nous… Consulter notre Programme Spécifique.

