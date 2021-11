Soirée Concerts – Stop aux Violences Château de Tréambert, 13 novembre 2021, Mesquer.

Soirée Concerts – Stop aux Violences

Château de Tréambert, le samedi 13 novembre à 18:00

L’association Teranga Evènementiel propose une **soirée concerts** visant à sensibiliser le public au droit des femmes et à récolter des fonds afin de soutenir l’action contre les violences faites aux femmes. Après ces périodes de confinement où les chiffres témoignent toujours d’une augmentation de ces violences, les soutiens financiers recueillis permettront des accompagnements dans les démarches juridiques et des aides matérielles pour les frais liés au logement. C’est dans un **esprit convivial et festif** que Teranga Evènementiel souhaite servir cette cause tout en faisant découvrir au public des talents locaux mais aussi internationaux, allant chercher les artistes jusqu’au Sénégal. **La programmation, riche en couleurs et en diversités, saura séduire ! ** Avec Morgane BRIENT, le groupe de samba AMAZONIA, KORKA and Band, Djiby SEYE et le groupe NDAYANE FALLOU GNING. Restauration et boissons sur place. Entrée gratuite.

L’association Teranga Evènementiel propose une soirée concerts visant à sensibiliser le public au droit des femmes et à récolter des fonds afin de soutenir l’action contre les violences faites aux…

Château de Tréambert Route de Kerlagadec 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T04:00:00