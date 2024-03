Soirée concerts SERENDIP LAB x La Gare XP La Gare Expérimentale Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant

Prix libre.

Envie de danser ? De groover ? De swinger ? Ramène ta fraise au concert du mystérieux demi-dieu de la basse & du sculpteur de matière… Ça t’intrigue? Laisse moi t’en dire plus…

/// ( / 3D / ) ///

Non vous ne rêvez pas, survolant l’atlantique de Miami à Paris tel un super héros, Otto Von Schirach le demi-dieu de la bass et prince du triangle des Bermudes est de retour !

Infatigable pilier de la scène IDM américaine depuis 25 ans, et OVNI de la scène électro internationale, il a sorti sa musique entre autres sur les prestigieux labels Schematic et Monkeytown, a collaboré avec Venetian Snares, Skinny Puppy, Modeselektor, Blowfly… reflet de son eclectisme sans limite.

De même pour ses concerts énergiques, généreux, et totalement déjantés, qui sont un véritable happening où se télescopent le rap, le métal, l’électro, et le breakcore, rendant le public : hilare / enflammé / extatique (au choix ou les trois à la fois), en tous cas certainement pas indifférent.

https://soundcloud.com/ottovonschirach

/// ( / , / ‘ ) ///

Depuis plus d’une quinzaine d’années qu’il se fait connaître sous le nom de Poborsk, Patrice Curtillat fabrique une musique subtile et enivrante. Avec des rythmes savamment syncopés, tantôt acrobatiques tantôt plus mesurés, il sculpte une matière sonore vivante, qui se meut, tour à tour liquide, métallique ou organique…

Présent sur de prestigieux labels tels que Flogsta Danshall, Computer Club, Icasea (Team Doyobi), et dernièrement Kaer’Uiks, Autechre ne s’y sont pas trompés en le choisissant comme première partie à Lyon lors de leur dernière tournée française. Reconnu par ses pairs de la Scandinavie à l’Angleterre, c’est un discret mais brillant producteur dont les concerts sont imparables pour les jambes et le cerveau.

https://soundcloud.com/poborsk

// INFOS //

La Gare Expérimentale

Buvette XP

Pas de CB

www.garexp.org

La Gare Expérimentale 18, boulevard Sérurier 75019

Gare XP