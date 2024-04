SOIREE CONCERTS Saint-Julien-de-Concelles, samedi 22 juin 2024.

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Une soirée placée sous le signe de la musique et de la danse

Dans le cadre de la journée de l’Olympisme

Au programme

18h Fanfare au collège avec l’Ecole de Musique Sèvre et Loire

18h45 Djusu

Musique émouvante, sensible, puissante… aux couleurs africaines porté par un trio de musiciens Nantais.

20h Le Bal des variétistes

Totalement mégalos pour rire, les seize musiciens du Bal assurent un show déjanté et drôle qui fait sa fête à la musique en ratissant large, des années 80 à nos jours.

Trois heures de second degré et de tubes enchaînés dans la chaleur moite des costumes en tergal et des robes de pin-up. Dans votre joli thorax, votre cœur fait boum. La récré, c’est maintenant.

23h Feu d’artifice .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22

Plan d’eau du Chêne

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@saintjuliendeconcelles.fr

