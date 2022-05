Soirée concerts – Saint-Bourrou Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon Catégories d’évènement: Aveyron

Soirée concerts – Saint-Bourrou Marcillac-Vallon, 4 juin 2022, Marcillac-Vallon. Soirée concerts – Saint-Bourrou 52, Tour de Ville Marcillac-Vallon

2022-06-04 – 2022-06-04

52, Tour de Ville Marcillac-Vallon Aveyron Marcillac-Vallon Concerts des groupes :

Restauration sur place, bar à thème Soirée de concerts pour la St Bourrou à Marcillac le samedi 4 juin 2022 à partir de 19h à la salle des fêtes. Concerts des groupes :

Rockfort

LOL

Tribute de Queen – Muse U2 ACDC : spectacle hommage à Freddy Mercury, Muse, U2 et ACDC.

