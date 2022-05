Soirée concerts Romain humeau et Quintana à CASTILLON-LA-BATAILLE Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille Catégories d’évènement: Castillon-la-Bataille

Castillon-la-Bataille Gironde Le Maximum vous propose une soire´e exceptionnelle

vendredi 20 mai 2022

Au programme : les notes explosives de Quintana Dead Blues eXpe´rience suivies par la magie acoustique hors piste de Romain Humeau.

La soire´e est organise´e au Ce´drus (a` co^te´ de la gare) a` Castillon-la-Bataille.

+33 6 61 52 42 14

