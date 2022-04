Soirée concerts folk Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Mère-Église

Soirée concerts folk Sainte-Mère-Église, 16 avril 2022, Sainte-Mère-Église. Soirée concerts folk Salle des fêtes Ravenoville Plage Sainte-Mère-Église

2022-04-16 19:00:00 – 2022-04-16 Salle des fêtes Ravenoville Plage

Soirée concerts folk avec Gérard Viel, chanteur de sornettes, chanson folk imaginaire et Les Bretelles Chantantes, musique irlandaise et québécoise. Entrée libre.

