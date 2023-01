SOIRÉE CONCERTS AVEC TRISTAN MÉLIA TRIO QUI INVITE CHRISTOPHE LELOIL SUIVI D’ANTONIO LIZANA Béziers, 4 février 2023, Béziers SCENE DE BAYSSAN .

2023-02-04 20:30:00 – 2023-02-04

14 EUR Tristan Mélio invite Christophe Leloil

En collaboration avec Culture Jazz.

De l’audace, Tristan Mélia n’en manque pas. Pianiste de la nouvelle génération du jazz, il étonne par sa maturité́ musicale et sa maitrise de l’improvisation. Originaire de Nîmes, il réalise à 22 ans un premier album très abouti au titre évocateur « No Problem ». Il s’attaque ensuite à l’un des exercices les plus difficiles qu’il soit, le piano solo. Passionné par la musique de Bill Evans, Michel Legrand et Keith Jarrett, le jeune pianiste continu d’explorer les possibilités infinies du piano. Pour la Scène de Bayssan, il se produira en trio avec à ses côtés le trompettiste virtuose Christophe Leloil, présentera en avant-première les compositions de son nouvel album à paraître fin 2023. Une vraie découverte.

Tristan Melia piano

Christophe Leloil trompette bugle

Michel Altier contrebasse

Frédéric Jeanne batterie

Antonio Lizana

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, accueilli par les plus prestigieux festivals de flamenco de New York, Londres, San Francisco, Barcelone. Antonio Lizana réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Il concilie dans ses compositions simplicité apparente et sophistication mélodique, inventant ici la fusion harmonieuse entre chanson, jazz, et flamenco, accompagné d’un quartet composé de la fine fleur des jazzmen madrilènes et d’un danseur flamenca. Sur scène avec son dernier album, Una Realidad diferente, le natif de Cadix nous transporte des racines du flamenco au jazz le plus inventif, avec, culture andalouse oblige, un soupçon de sonorités mauresques et une pincée de culture gitane. Olé !

ALBUM UNA REALIDAD DIFERENTE

Antonio Lizana chant, saxophones

David Sancho piano, claviers, choeurs

Jésus Caparrós basse électrique

Michael Olivera batterie El Mawi danse, choeurs

Jam-Session :

Jazz à Bayssan lance une invitation à tou.te.s les musicien.n.es amateur.trice.s de jazz pour un « boeuf » musical improvisé dans le restaurant du théâtre.

Entrée libre sur réservation.

Soirée concerts avec Tristan Mélia Trio feat Christophe Leloil à 20h30 suivie d’Antonio Lizana à partir de 22h. La soirée se termine ensuite au restaurant du théâtre à partir de 23h30 pour une Jam-session animée par Naïma Quartet.

