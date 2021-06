Soirée concerts à Écretteville-les-Baons Écretteville-lès-Baons, 26 juin 2021-26 juin 2021, Écretteville-lès-Baons.

Soirée concerts à Écretteville-les-Baons 2021-06-26 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-26 22:30:00 22:30:00

Écretteville-lès-Baons 76190 Écretteville-lès-Baons

Soirée de concerts dans un cadre champêtre et convivial!

Rendez-vous au stade d’Écretteville.

Infos pratiques:

– Entrée prix libre (merci de prévoir l’appoint)

– Jauge limitée

– Restauration sur place : buvette et food truck

– Respect des règles sanitaires et de distanciation en vigueur : port du masque obligatoire, public assis, pas de regroupement de plus de 10 personnes

Programmation:

– Vic And The Wankers (Rock)

– Noisy Bridge (cover band rock/ blues/ folk)

– DeNeel (Pop rock)

troub.alarue@gmail.com +33 6 33 45 72 13 https://lestroubadoursalarue.fr/

