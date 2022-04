Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck, 30 avril 2022, Schirmeck. Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30

Schirmeck Bas-Rhin Soirée-concert & tartes flambées organisée par Une rose un Espoir de la vallée de la Bruche. Concert de Wood Roses à 18h (pop, rock, folk) et de Stéphane Lohr à 21h (reprise plus grands succès de Julien Clerc des années 60, 70, 80). Soirée-concert & tartes flambées organisée par Une rose un Espoir de la vallée de la Bruche. Concert de Wood Roses à 18h (pop, rock, folk) et de Stéphane Lohr à 21h (reprise plus grands succès de Julien Clerc des années 60, 70, 80). Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Ville Schirmeck lieuville Schirmeck Departement Bas-Rhin

Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schirmeck/

Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck 2022-04-30 was last modified: by Soirée-concert Une Rose un Espoir Schirmeck Schirmeck 30 avril 2022 Bas-Rhin Schirmeck

Schirmeck Bas-Rhin