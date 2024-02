Soirée concert: trip hop / Dj set Au Timbré Posté La Bazeuge, samedi 25 mai 2024.

Laisse toi emporter par le trip-hop organique et sensuel de Trimsy. Une chanteuse, un violoniste, des machines, loopstations et improvisations, l’expérience promet d’être onirique. Es-tu prêt à prolonger ta soirée avec nous ? Que tu aimes danser de manière chaloupée, pas croisée, ou simplement te laisser aller entre deux pas de chat, le choix est tien. Sugar Mummy et Sir Jam Jali risquent bien d’envoûter tes gambettes avec un B2B qui ne te laissera pas indifférent.

Prêt pour tenter l’aventure? Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles.

Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:00:00

fin : 2024-05-25 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

L’événement Soirée concert: trip hop / Dj set La Bazeuge a été mis à jour le 2024-02-14 par SPL Terres de Limousin