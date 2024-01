Soirée concert The Old Lord Raglan Pub The Old Lord Raglan Montignac-de-Lauzun, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée concert The Old Lord Raglan Pub The Old Lord Raglan Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Le Pub « The Old Lord Raglan » vous propose une soirée concert. Le groupe « les Frères Tubards » enflammera votre vendredi soir. Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous, amateurs de bons moments cette soirée est faite pour vous.

The Old Lord Raglan Route de Miramont

Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine oldlordraglan@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26



L’événement Soirée concert The Old Lord Raglan Pub Montignac-de-Lauzun a été mis à jour le 2024-01-23 par OT du Pays de Lauzun