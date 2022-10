Soirée concert: The comments Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drme

Soirée concert: The comments Bourg-lès-Valence, 11 novembre 2022, Bourg-lès-Valence. Soirée concert: The comments

99 avenue de Lyon La Piste – Bowling Bourg-lès-Valence Drme La Piste – Bowling 99 avenue de Lyon

2022-11-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-11

La Piste – Bowling 99 avenue de Lyon

Bourg-lès-Valence

Drme Bourg-lès-Valence +33 4 75 41 11 07 https://lapistebowling.fr/ La Piste – Bowling 99 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drme La Piste - Bowling 99 avenue de Lyon Ville Bourg-lès-Valence lieuville La Piste - Bowling 99 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence Departement Drme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Soirée concert: The comments Bourg-lès-Valence 2022-11-11 was last modified: by Soirée concert: The comments Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 11 novembre 2022 99 avenue de Lyon La Piste - Bowling Bourg-lès-Valence Drme Bourg-lès-Valence Drme

Bourg-lès-Valence Drme