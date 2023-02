Soirée concert Taraf Brasserie Kerampont Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor 18h30 restauration Vélibillig suivie à 20h30 d’un concert avec le Taraf de Alain Roland : Violons, violoncelle, contrebasse, flûte ,kaval, trompette et accordéon. ?

Va y avoir du monde sur scène et de l’ambiance dans la brasserie !

Le Taraf est un ensemble de musiciens passionnés par les musiques d’Europe centrale et des Balkans.

Ils pratiquent ces musiques de façon régulière dans un atelier bi mensuel dirigé par Alain Rolland violoniste.

Cet ensemble est composé de violons, violoncelle, contrebasse, flûte ,kaval, trompette et accordéon. brasseriekerampont@gmail.com Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion

