Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Soirée pique-nique, apéro et concerts dans un jardin privé. Une soirée en solidarité avec les artistes après une année difficile, avec possibilité de dons au chapeau. Concerts de :

– Le Marquis Rouge – Chansons Poé(li)tique

– Cold Flame – Flues/Rock/Folk Rock Apportez vos panier repas – Buvette et desserts sur place Respect des gestes barrière obligatoire : masque, gel…

