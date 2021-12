Sully-sur-Loire Château de Sully-sur-Loire Loiret, Sully-sur-Loire Soirée concert-spectacle « dont tu est le héros » Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Château de Sully-sur-Loire, le mercredi 29 décembre à 18:00

Le château de Sully et l’ensemble vocal Ephémère vous invitent à une aventure originale le temps d’une soirée : venez participer à un parcours musical interactif à travers les époques. De la Renaissance aux années 1950, remontez le temps, rencontrez les personnages clés de l’histoire du château et percer en musique tous ses mystères. Par la compagnie « Ensemble Vocal Ephémère » DÉROULÉ DE LA SOIRÉE Spectacle musical itinérant dans les salles du château (durée 1 h 30 environ). Plusieurs départs possibles : 18 h, 18 h 15, 18 h 30, 18 h 45 et 19 h Pause « en attendant le concert » pensez à rapporter votre pique-nique Concert général à 20 h 45 (durée 40 minutes)

Réservation obligatoire 10 € plein tarif adulte et 6 € tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, enfant de plus de 7 ans)

Un parcours musical interactif à travers les époques. De la Renaissance aux années 1950, remontez le temps ! Château de Sully-sur-Loire 45600 sully-sur-loire Sully-sur-Loire Loiret

2021-12-29T18:00:00 2021-12-29T21:30:00

