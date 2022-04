SOIRÉE-CONCERT “SOLIDARITÉ UKRAINE” Alençon, 30 avril 2022, Alençon.

La Ville d’Alençon organise, en partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs locaux, samedi 30 avril 2022 à la Halle aux toiles, une soirée-concert “Solidarité Ukraine”.

Au programme de cette manifestation, animée par Christophe Bayard et retransmise sur la web radio Alençon FM :

un concert du guitariste Ricardo Garcia dans un registre classique et flamenco

un temps musical reprenant des œuvres de Dvorak, Schumann, Monk, Debussy, Cassado, Brahms, Saint-Saëns, et des duos plus contemporains par les professeurs du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon : Thierry Besnard, Céline Bonacina, Sylvie Courtin, Anne Etienvre, Anna Oesinger, Jean-Pierre Painchaud, Muriel Souty, Julie Valognes et Xavier Vanhooland

des tables-rondes et échanges animés par les acteurs de la solidarité pour les familles ukrainiennes accueillies à Alençon

des présentations des structures et associations actrices de la solidarité…

Les dons récoltés lors de cette soirée, placée sous les thèmes de la Solidarité, du Partage et de l’Interconnaissance, seront remis à la Croix-Rouge française afin de soutenir et financer les aides (alimentaires, logistiques, sanitaires…) en Ukraine.

Le programme détaillé de cette soirée, sera prochainement disponible.

Informations pratiques

Soirée-Concert “Solidarité Ukraine”

Samedi 30 avril 2022

Halle aux toiles – Alençon

Ouvertures des portes à partir de 18h

Participation libre (dons collectés remis à la Croix-Rouge française)

