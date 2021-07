Saint-Georges Saint-Georges Lot-et-Garonne, Saint-Georges Soirée concert Saint-Georges Saint-Georges Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Georges

Soirée concert Saint-Georges, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Georges. Soirée concert 2021-07-13 – 2021-07-13

Saint-Georges Lot-et-Garonne Saint-Georges Le comité des fêtes organise une soirée concert avec la Guêpe Ecrasée et Les Naufragés.

Concert debout en plein air.

Buvette et restauration sur place. Le comité des fêtes organise une soirée concert avec la Guêpe Ecrasée et Les Naufragés.

Concert debout en plein air.

Buvette et restauration sur place. Le comité des fêtes organise une soirée concert avec la Guêpe Ecrasée et Les Naufragés.

Concert debout en plein air.

Buvette et restauration sur place. comité dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Georges Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Georges Adresse Ville Saint-Georges lieuville 44.44164#0.9361