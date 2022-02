Soirée concert rock & swing Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne

Soirée concert rock & swing Lavardac, 5 mars 2022, Lavardac. Soirée concert rock & swing Salle des fêtes Place du Foirail Lavardac

2022-03-05 – 2022-03-05 Salle des fêtes Place du Foirail

Lavardac Lot-et-Garonne Lavardac Soirée organisée par Danse Mania et B&J Dance. Ouverture de la piste de danse à partir de 20h30. Buvette. Pass sanitaire demandé. Soirée organisée par Danse Mania et B&J Dance. Ouverture de la piste de danse à partir de 20h30. Buvette. Pass sanitaire demandé. +33 6 85 13 62 98 Soirée organisée par Danse Mania et B&J Dance. Ouverture de la piste de danse à partir de 20h30. Buvette. Pass sanitaire demandé. Danse Mania

Salle des fêtes Place du Foirail Lavardac

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT de l’Albret

Détails Catégories d’évènement: Lavardac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lavardac Adresse Salle des fêtes Place du Foirail Ville Lavardac lieuville Salle des fêtes Place du Foirail Lavardac Departement Lot-et-Garonne

Lavardac Lavardac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lavardac/

Soirée concert rock & swing Lavardac 2022-03-05 was last modified: by Soirée concert rock & swing Lavardac Lavardac 5 mars 2022 Lavardac Lot-et-Garonne

Lavardac Lot-et-Garonne