Soirée concert rap et mix Hip-Hop Serres-Castet

Serres-Castet

Soirée concert rap et mix Hip-Hop Serres-Castet, 20 août 2022, Serres-Castet. Soirée concert rap et mix Hip-Hop Parc Liben Chemin de Liben Serres-Castet

2022-08-20 19:30:00 – 2022-08-20 Parc Liben Chemin de Liben

Serres-Castet 64121 EUR 0 0 Concert rap et mix Hip-Hop avec Yolo de Navarre.

Préparez-vous à passer une soirée survoltée avec le rappeur Yolo de Navarre qui compte bien mettre le feu avec son titre « Dans mon C15 ». Buvette & restauration par le comité des fêtes de Serres-Castet. Concert rap et mix Hip-Hop avec Yolo de Navarre.

Parc Liben Chemin de Liben Serres-Castet

