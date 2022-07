Soirée-Concert « Provocante » – Fascinant Week-End, 15 octobre 2022, .

Soirée-Concert « Provocante » – Fascinant Week-End



2022-10-15 20:00:00 – 2022-10-15

C’est dans l’ancienne école du village reconvertie en caveau de dégustation que Christine, la vigneronne, vous accueille, une flûte de Provocante à la main, pour vous souhaiter la bienvenue à cette soirée exceptionnelle.

Quoi de mieux pour découvrir cette cuvée 100% Meunier, l’une des créations les plus emblématiques de la Maison, que de la déguster en écoutant les chansons des plus grandes voix jazzy du monde.

La charismatique et talentueuse chanteuse professionnelle, Olivia, accompagnée de son pétillant pianiste François, vous proposent un concert avec des morceaux des plus grands compositeurs et interprètes de jazz (Cole Porter, Georges Gerschwin, Michel Legrand, Diana Krall…). Célébrons en particulier ces femmes qui n’ont pas eu peur de s’affirmer et de chanter avec fougue, passion, et parfois, provocation !

Au programme de cette soirée exceptionnelle : ambiance feutrée, lumière tamisée, jazz glamour, voix velours !

Des planches de tapas, des flûtes ou des bouteilles de champagne peuvent être commandés sur place pour vous restaurer avant le début du concert ou pendant l’entracte (en supplément).

Venez partager cette belle soirée avec nous pour célébrer la musique !

Enfilez votre plus belle tenue glamour et prenez place au caveau pour une soirée exceptionnelle de jazz proposée durant le Fascinant Week-End du Label Vignobles & Découvertes en octobre !

acceuil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00

