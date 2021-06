Guérande Promenade du Boulevard du Nord Guérande, Loire-Atlantique Soirée concert Promenade du Boulevard du Nord Guérande

Promenade du Boulevard du Nord, le vendredi 9 juillet à 19:00

L’association Crab’Tambours vous invite avec toujours plus de passion à une soirée résolument rock and blues. Au programme les groupes **Vintage Cover** et **Wenprod**. Boulevard du Nord, de 19h à 23h – gratuit

