Soirée concert power manouche / électro world Au Timbré Posté La Bazeuge, dimanche 4 août 2024.

Soirée concert power manouche / électro world Au Timbré Posté La Bazeuge Haute-Vienne

Tu vas swinguer aux rythmes du Cinéma Forain de Turbo Niglo. Jazz manouche trempé de sonorités électro et de bouffées rock, ce duo complice est aussi à l’aise sur le Balkan beat que dans l’ivresse d’un refrain arabo-andalou. Ensuite, c’est avec Najma que tu partiras plus à l’Est avec son Electro world influencé des musiques Orientalo-Balkaniques. Souffle saturé, percussions du monde, saxophone électrifié, pédales d’effets, looper et MPC live sont au rendez-vous sur scène.

Es-tu prêt pour l’aventure ? Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles.

Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 19:00:00

fin : 2024-08-04 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

L’événement Soirée concert power manouche / électro world La Bazeuge a été mis à jour le 2024-02-15 par SPL Terres de Limousin