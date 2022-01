Soirée concert « Piano-Alto » Montagny-en-Vexin Montagny-en-Vexin Catégories d’évènement: Montagny-en-Vexin

Oise

Soirée concert « Piano-Alto » Montagny-en-Vexin, 29 janvier 2022, Montagny-en-Vexin. Soirée concert « Piano-Alto » Montagny-en-Vexin

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29 22:30:00

Montagny-en-Vexin Oise Montagny-en-Vexin 7 Concert

Olivier Hilbrunner au piano

Lisa Vétro à l’alto Concert

Olivier Hilbrunner au piano

Lisa Vétro à l’alto a.c.a.montagny60240@gmail.com +33 3 44 49 98 07 Concert

Olivier Hilbrunner au piano

Lisa Vétro à l’alto ACAM

Montagny-en-Vexin

dernière mise à jour : 2022-01-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

Détails Catégories d’évènement: Montagny-en-Vexin, Oise Autres Lieu Montagny-en-Vexin Adresse Ville Montagny-en-Vexin lieuville Montagny-en-Vexin