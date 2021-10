Soirée concert “Les Voix Là” Éguzon-Chantôme, 29 octobre 2021, Éguzon-Chantôme.

Soirée concert “Les Voix Là” 2021-10-29 21:00:00 – 2021-10-29

Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme Indre

27 Route du Barrage Fressignes Soirée concert “Les Voix Là”, Comment vous présentez les voix là.

Le plus juste serait de vous dire qu’il sont un savant mélange entre l’agence tout risque et mission impossible.

Vous voulez savoir qui est qui ?

C’est simple ! Il suffit de les voir chanter et reprendre les grands standards de la chanson.

Evénement gratuit…

Soirée concert “Les Voix Là”

contact@le27eguzon.com +33 6 76 46 33 26 https://www.le27eguzon.com/

