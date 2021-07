SOIRÉE CONCERT LES NOCTURNES DE CLISSON LE VENDREDI 23 JUILLET Clisson, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Clisson.

2021-07-23 19:00:00 – 2021-07-23 22:30:00

Clisson Loire-Atlantique Clisson

Soirée concerts les nocturnes de Clisson le vendredi 9 juillet Place Jacques Demy – entrée libre avec restauration sur place, jauge limitée///

Les nocturnes de clisson sont des soirées repas-concerts organisées sur la place Jacques Demy par le Service culturel et évènementiel de la ville de Clisson.///

Pas d’inscription, nombre de places limité///

Les restaurateurs/Foodtrucks de la ville proposeront des plats a acheter sur place ainsi qu’un assortiment de boissons.///

Une scène sera installée en lieu et place du manège pour proposer deux concerts par soirée.///

Groupe « Swingly Quartet » – Swing jazz à danser de 19h à 20h30///

Swingly Quartet, groupe de Jazz Swing de 4 musiciens Nantais, habitués de la scène Nantaise, Rennaise, vous propose un répertoire conçu spécialement pour les danseurs de lindy hop, balboa, charleston avec du rythme et des tempos adaptés aux différentes danses…. Mais pas que ! C’est aussi une ambiance rétro, un répertoire à écouter : une voix, un piano, une contrebasse et une batterie pour raconter des histoires de jazz à travers les mots de grands auteurs tels que Cole Porter///

Groupe « Charly Blues » – Blues/Punk énergique de 21h à 22h30///

Charly: c’est 5 potes. Ils n’ont qu’un mot d’ordre celui de faire rentrer les spectateurs dans leur univers : celui de Charly !!!

Ces 5 énergumènes me trimbalent de scènes en scènes dans un univers festif et populaire aux affluences blues punk rock et privilégiant des textes en français au maximum. Ligérien et fier de l’être c’est entre Nantes et Saint Nazaire que je fis mes premiers pas, mon histoire c’est leur histoire.///

Après un premier album auto produit intitulé « Satisfait Remboursé » sorti en 2015, Charly’s back avec un nouvel album enregistré en analogique, au plus près de l’énergie qui les qualifient lors de leur live. La sortie de « Tocard ville » prévue fin 2017 est le témoin de la maturité acquise par le groupe. La continuité d’un travail d’auteurs compositeurs privilégiant le texte français et ce depuis 3 ans.

Concerts « Swingly quartet » de 19h à 20h30 et « Charly Blues » de 21h à 22h30 dans le cadre des Nocturnes de Clisson le vendredi 23 juillet, Place Jacques Demy

contact@mairie-clisson.fr

