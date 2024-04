Soirée concert Le Voisin World Musique Française Laroque, vendredi 19 avril 2024.

Soirée concert Le Voisin World Musique Française Laroque Hérault

Soirée concert Le Voisin World Musique Française.

David (guitare et chant) et Stéphanie (chant) chantent leurs compositions pour un super moment en musique, à partager ensemble.

Chansons françaises originales et chants du monde sur des musiques reggae, afro-cubaines ou encore des valses.

A venir écouter pour le plaisir de vos oreilles !

N’hésitez pas à venir pour cette soirée en musique de BioEnsemble, ambiance garantie.

Infos de la soirée

Pas d’inscription pour cette soirée

Artiste Le Voisin

Votre adhésion à l’association BioEnsemble est nécessaire pour pouvoir participer à cette soirée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19 21:00:00

945 Avenue de l’Europe

Bio ensemble

Laroque 34190 Hérault Occitanie bio.ensemble@gmail.com

