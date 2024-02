Soirée concert « la fiancée du pirate en solo » Pujols, vendredi 16 février 2024.

Soirée concert « la fiancée du pirate en solo » Pujols Gironde

L’Antre-gargouille vous propose une soirée Concert-Repas avec la Fiance´e du Pirate en solo.

Avec sa guitare et sa gouaille, elle vous embarque vers des contre´es lointaines, peuple´es de gens des mers, de pirates et d’aventuriers au pied marin.

Son re´pertoire, issu du patrimoine maritime de chansons de marin, raconte aussi ses aventures bretonnes, sur l’eau, les i^les et dans les ports.

Tempe^tes et embruns a` pre´voir ! Retour au port assure´ ! .

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16 22:30:00

L’Antre-Gargouille

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine antre.gargouille@gmail.com

